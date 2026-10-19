云计算初创公司Modal计划首次使用英伟达Vera中央处理器来部署AI智能体——能够为用户执行长期任务的系统。此前，该公司仅使用英特尔和AMD芯片处理这些任务，Channel NewsAsia报道。

Vera处理器测试

Modal表示，对英伟达新处理器的初步测试显示，AI智能体能够完成两倍的工作量。为支持这一新架构，公司将需要对软件进行重大改动。

与此同时，Modal并未放弃现有供应商的硬件。该公司计划在混合基础设施中将英伟达处理器与英特尔和AMD的解决方案结合使用，并根据硬件性能在不同设备之间分配任务。

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Modal和英伟达的计划

Modal首席执行官埃里克·伯恩哈德松表示，这款英伟达新芯片与目前可用的英特尔和AMD处理器进行了比较。两家公司都在开发新型号，这些型号可能缩小这一差距，Modal计划在它们上市后进行测试。

上周，Modal在由Accel领投的一轮融资中筹集了7.5亿美元，这家初创公司的估值为157.5亿美元。该公司表示，预计未来一年销售额将达到10亿美元，其服务使用量增长了两倍，而收入同比增长超过15倍。

英伟达向投资者表示，预计在本财年通过销售Vera芯片获得至少200亿美元收入。该公司估计这一市场规模约为2000亿美元；英伟达此前还表示，OpenAI、Anthropic、Oracle和Perplexity计划使用这些处理器。

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