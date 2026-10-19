Chmurowy startup Modal planuje po raz pierwszy zastosować procesory centralne Nvidia Vera do obsługi agentów AI — systemów zdolnych wykonywać dla użytkowników długotrwałe zadania. Dotychczas firma wykorzystywała do tych zadań wyłącznie układy Intela i AMD, informuje Channel NewsAsia.

Testowanie procesorów Vera

Według Modal wstępne testy nowego procesora Nvidii wykazały, że agenci AI mogą wykonać dwukrotnie więcej pracy. Aby obsługiwać nową architekturę, firma będzie musiała znacząco zmienić oprogramowanie.

Jednocześnie Modal nie rezygnuje ze sprzętu obecnych dostawców. Firma zamierza wykorzystywać procesory Nvidii wraz z rozwiązaniami Intela i AMD w mieszanej infrastrukturze, rozdzielając zadania między sprzęt w zależności od jego wydajności.

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Plany Modal i Nvidii

Dyrektor generalny Modal Erik Bernhardsson zaznaczył, że nowy układ Nvidii porównano z obecnie dostępnymi procesorami Intela i AMD. Obie firmy opracowują nowe modele, które potencjalnie mogą zmniejszyć tę różnicę, a Modal planuje je przetestować, gdy staną się dostępne.

W ubiegłym tygodniu Modal pozyskał 750 mln dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez Accel. Wycena startupu wyniosła 15,75 mld dolarów. Firma oświadczyła, że oczekuje sprzedaży na poziomie 1 mld dolarów w ciągu następnego roku, a korzystanie z jej usług potroiło się, podczas gdy przychody wzrosły ponad 15-krotnie rok do roku.

Nvidia poinformowała inwestorów, że liczy na uzyskanie co najmniej 20 mld dolarów ze sprzedaży układów Vera w bieżącym roku finansowym. Firma ocenia ten rynek na około 200 mld dolarów; Nvidia wcześniej informowała również, że OpenAI, Anthropic, Oracle i Perplexity planują korzystać z tych procesorów.

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