Облачный стартап Modal планирует впервые применить центральные процессоры Nvidia Vera для размещения ИИ-агентов — систем, способных выполнять длительные задачи для пользователей. До сих пор компания использовала для этих задач только чипы Intel и AMD, сообщает Channel NewsAsia.

Тестирование процессоров Vera

По данным Modal, предварительные испытания нового процессора Nvidia показали, что ИИ-агенты могут выполнять вдвое больший объем работы. Для поддержки новой архитектуры компании потребуется существенно изменить программное обеспечение.

В то же время Modal не отказывается от оборудования нынешних поставщиков. Компания намерена использовать процессоры Nvidia вместе с решениями Intel и AMD в смешанной инфраструктуре, распределяя задачи между оборудованием в зависимости от его производительности.

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Планы Modal и Nvidia

Генеральный директор Modal Эрик Бернхардссон отметил, что новый чип Nvidia сравнивали с доступными сейчас процессорами Intel и AMD. Обе компании разрабатывают новые модели, которые потенциально могут сократить этот разрыв, и Modal планирует протестировать их, когда они станут доступны.

На прошлой неделе Modal привлекла 750 млн долларов в раунде финансирования, который возглавила Accel. Стартап был оценен в 15,75 млрд долларов. Компания заявила, что ожидает продаж на уровне 1 млрд долларов в течение следующего года, при этом использование ее сервисов утроилось, а выручка выросла более чем в 15 раз в годовом выражении.

Nvidia сообщила инвесторам, что рассчитывает получить не менее 20 млрд долларов от продаж чипов Vera в текущем финансовом году. Компания оценивает этот рынок примерно в 200 млрд долларов; ранее Nvidia также заявляла, что OpenAI, Anthropic, Oracle и Perplexity планируют использовать эти процессоры.

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