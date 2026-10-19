Modal планує вперше використати процесори Nvidia Vera для ШІ-агентів — Channel NewsAsia

Хмарний стартап Modal планує вперше застосувати центральні процесори Nvidia Vera для розміщення ШІ-агентів — систем, здатних виконувати тривалі завдання для користувачів. Досі для цих задач компанія використовувала лише чипи Intel і AMD, повідомляє Channel NewsAsia.

Тестування процесорів Vera

За даними Modal, попередні випробування нового процесора Nvidia показали, що ШІ-агенти можуть виконувати вдвічі більший обсяг роботи. Для підтримки нової архітектури компанії необхідно буде суттєво змінити програмне забезпечення.

Водночас Modal не відмовляється від обладнання чинних постачальників. Компанія має намір використовувати процесори Nvidia разом із рішеннями Intel та AMD у змішаній інфраструктурі, розподіляючи завдання між обладнанням залежно від його продуктивності.

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Плани Modal і Nvidia

Генеральний директор Modal Ерік Бернхардссон зазначив, що новий чип Nvidia порівнювали з доступними нині процесорами Intel та AMD. Обидві компанії розробляють нові моделі, які потенційно можуть скоротити цей розрив, і Modal планує їх протестувати, коли вони стануть доступними.

Минулого тижня Modal залучила 750 млн доларів у раунді фінансування, який очолила Accel. Оцінка стартапу становила 15,75 млрд доларів. Компанія заявила, що очікує продажів на рівні 1 млрд доларів протягом наступного року, а використання її сервісів потроїлося, тоді як виручка зросла більш ніж у 15 разів у річному вимірі.

Nvidia повідомляла інвесторам, що розраховує отримати щонайменше 20 млрд доларів від продажу чипів Vera у поточному фінансовому році. Компанія оцінює цей ринок приблизно у 200 млрд доларів; раніше Nvidia також заявляла, що OpenAI, Anthropic, Oracle та Perplexity планують використовувати ці процесори.

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