Daniel Mullins Games zapowiedziało mobilną wersję horrorowej gry karcianej Inscryption. Zespół poinformował o tym podczas oficjalnej transmisji na Twitchu poświęconej piątej rocznicy gry, z udziałem jej twórcy Daniela Mullinsa, pisze Engadget.

Premiera w sklepach z aplikacjami

Deweloperzy nadal pracują nad mobilną adaptacją, dlatego nie pojawi się ona w sklepach z aplikacjami od razu. Zespół planuje przekazać więcej informacji o premierze gry w najbliższych miesiącach.

Inscryption to gra karciana z elementami horroru. Daniel Mullins Games podkreśliło, że chce odpowiednio przygotować wersję mobilną przed jej premierą.

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Nie planują aktualizacji zawartości

Jednocześnie Daniel Mullins Games potwierdziło, że obecnie nie planuje DLC ani innych aktualizacji zawartości dla Inscryption. W poście na Reddicie zespół wyjaśnił, że uważa grę za kompletne doświadczenie zarówno pod względem fabuły, jak i rozgrywki, dlatego nie chce dodawać zawartości wyłącznie po to, by rozszerzać grę lub wykorzystywać jej sukces.

Zespół koncentruje się obecnie przede wszystkim na wydaniu Pony Island 2 — kontynuacji Pony Island z 2016 roku. Daniel Mullins Games wcześniej informowało, że gra ukaże się na Steamie 27 kwietnia 2027 roku.

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