Daniel Mullins Games анонсировала мобильную версию хоррор-карточной игры Inscryption. Команда сообщила об этом во время официальной трансляции на Twitch, посвященной пятилетию игры, с участием ее создателя Дэниела Маллинза, пишет Engadget.

Релиз в магазинах приложений

Разработчики еще работают над мобильной адаптацией, поэтому она появится в магазинах приложений не сразу. Команда планирует рассказать больше о выходе игры в ближайшие месяцы.

Inscryption — карточная игра с элементами хоррора. В Daniel Mullins Games подчеркнули, что стремятся должным образом подготовить мобильную версию перед ее релизом.

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Контентных обновлений не готовят

В то же время Daniel Mullins Games подтвердила, что пока не планирует DLC или других контентных обновлений для Inscryption. В публикации на Reddit команда объяснила, что считает игру завершенным опытом как в сюжетном, так и в игровом смысле, поэтому не хочет добавлять контент лишь ради расширения игры или использования ее успеха.

Сейчас команда прежде всего сосредоточена на выпуске Pony Island 2 — продолжения Pony Island 2016 года. Ранее Daniel Mullins Games сообщала, что игра выйдет в Steam 27 апреля 2027 года.

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