Daniel Mullins Games宣布推出《Inscryption》手机版——Engadget

Daniel Mullins Games宣布将推出恐怖卡牌游戏《Inscryption》的手机版。该团队在一场纪念游戏五周年、由其创作者Daniel Mullins参与的官方Twitch直播中公布了这一消息，Engadget报道。

将在应用商店发布

开发者仍在制作移动端改编版本，因此它不会立即在应用商店上线。团队计划在未来几个月分享更多有关游戏发布的信息。

《Inscryption》是一款带有恐怖元素的卡牌游戏。Daniel Mullins Games强调，希望在发布前妥善准备好手机版。

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不准备推出内容更新

与此同时，Daniel Mullins Games确认，目前不计划为《Inscryption》推出DLC或其他内容更新。团队在Reddit的一篇帖子中解释称，他们认为这款游戏无论在剧情还是游戏玩法上都是完整的体验，因此不希望仅为了扩展游戏或利用其成功而添加内容。

目前，团队主要专注于推出《Pony Island 2》——2016年《Pony Island》的续作。Daniel Mullins Games此前表示，该游戏将于2027年4月27日在Steam上发布。

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