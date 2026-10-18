Daniel Mullins Games анонсувала мобільну версію Inscryption — Engadget

Daniel Mullins Games анонсувала мобільну версію горор-карткової гри Inscryption. Про це команда повідомила під час офіційної трансляції на Twitch, присвяченої п’ятиріччю гри, за участю її творця Деніела Малінза, пише Engadget.

Реліз у магазинах застосунків

Розробники ще працюють над мобільною адаптацією, тому вона з’явиться в магазинах застосунків не одразу. Команда планує розповісти більше про вихід гри протягом найближчих місяців.

Inscryption — карткова гра з елементами горору. У Daniel Mullins Games наголосили, що прагнуть належно підготувати мобільну версію перед її релізом.

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Контентних оновлень не готують

Водночас Daniel Mullins Games підтвердила, що наразі не планує DLC чи інших контентних оновлень для Inscryption. У дописі на Reddit команда пояснила, що вважає гру завершеним досвідом як у сюжетному, так і в ігровому сенсі, тому не хоче додавати контент лише заради розширення гри або використання її успіху.

Нині команда насамперед зосереджена на випуску Pony Island 2 — продовження Pony Island 2016 року. Раніше Daniel Mullins Games повідомляла, що гра вийде у Steam 27 квітня 2027 року.

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