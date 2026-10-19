Południowokoreańska firma stoczniowa HD Hyundai przetestowała autonomiczne możliwości bezzałogowego okrętu nawodnego u wybrzeży Long Beach w Kalifornii w USA. Demonstrację przeprowadzono wspólnie z amerykańską firmą technologii obronnych Anduril Industries, podaje Korea Herald.

Według HD Hyundai była to pierwsza demonstracja tego typu przeprowadzona przez południowokoreańską firmę na wodach USA. W wydarzeniu uczestniczyło około 40 przedstawicieli Marynarki Wojennej i Straży Przybrzeżnej USA, American Bureau of Shipping, Marynarki Wojennej Korei Południowej i południowokoreańskiej Administracji Programu Zakupów Obronnych, a także kierownictwo HD Hyundai i Anduril.

Scenariusze autonomicznego działania

Demonstracja trwała trzy i pół godziny. Okręt realizował symulowane scenariusze autonomicznej nawigacji, zmiany zadań, działań w formacji oraz reagowania na awarie silników. Test kontrolowano z centrum brzegowego, skąd uczestnicy w czasie rzeczywistym obserwowali decyzje systemu i wykonywanie misji.

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Do testu wykorzystano zmodyfikowany bezzałogowy statek o wyporności 368 ton, wcześniej eksploatowany przez Marynarkę Wojenną USA. Zainstalowano na nim oprogramowanie VAone do autonomicznego sterowania jednostkami wojskowymi firmy HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering oraz platformę Lattice firmy Anduril, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania autonomicznymi misjami.

Połączenie dwóch systemów

VAone łączy technologie autonomicznej nawigacji HiNAS Prime, opracowane przez spółkę zależną HD Hyundai, Avikus, z systemami monitorowania stanu technicznego wyposażenia, wykrywania usterek i automatycznego reagowania na awarie. Oprogramowanie ma również funkcje autonomicznego wykrywania uszkodzeń i reagowania na nie.

HD Hyundai oświadczyła, że połączenie VAone i Lattice pokazało możliwość stworzenia bezzałogowego okrętu, który autonomicznie kontroluje nawigację, pracę silników, walkę o żywotność i uzbrojenie. Firma planuje wykorzystać zaprezentowane technologie do udziału w programach Marynarki Wojennej USA dotyczących bezzałogowych okrętów nawodnych oraz na światowym rynku autonomicznych platform.

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