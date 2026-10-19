韩国造船公司HD Hyundai在美国加利福尼亚州长滩附近测试了一艘无人水面舰艇的自主能力。此次演示与美国国防科技公司Anduril Industries联合进行，《韩国先驱报》报道。

HD Hyundai表示，这是韩国公司首次在美国水域进行此类演示。约40名美国海军和海岸警卫队、美国船级社、韩国海军及韩国防卫事业厅的代表，以及HD Hyundai和Anduril的高管出席了活动。

自主运行场景

演示持续了三个半小时。该舰艇执行了自主航行、任务变更、编队行动和应对发动机故障的模拟场景。测试由岸上中心监控，参与者从那里实时观察系统的决策和任务执行情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

测试使用了一艘经过改装、排水量为368吨的无人船只，该船此前由美国海军运营。该船安装了HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering开发的用于军用舰艇自主控制的VAone软件，以及Anduril的Lattice平台，后者利用人工智能管理自主任务。

两套系统的结合

VAone将HD Hyundai子公司Avikus开发的HiNAS Prime自主导航技术，与设备技术状态监控、故障检测和自动故障响应系统相结合。该软件还具备自主损伤检测和响应功能。

HD Hyundai表示，VAone与Lattice的结合展示了建造无人舰艇的可能性，该舰艇可自主控制导航、发动机运行、损害管制和武器。该公司计划利用展示的技术参与美国海军的无人水面舰艇项目，并进入全球自主平台市场。

关注我们在