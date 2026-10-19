HD Hyundai випробувала безекіпажний корабель біля Лонг-Біча — Korea Herald

Південнокорейська суднобудівна компанія HD Hyundai випробувала автономні можливості безекіпажного надводного корабля біля Лонг-Біча у штаті Каліфорнія, США. Демонстрацію провели разом з американською оборонною технологічною компанією Anduril Industries, повідомляє Korea Herald.

За даними HD Hyundai, це була перша демонстрація такого типу, проведена південнокорейською компанією у водах США. На заході були присутні приблизно 40 представників ВМС і Берегової охорони США, Американського бюро судноплавства, ВМС Південної Кореї та південнокорейської Адміністрації оборонних закупівель, а також керівники HD Hyundai й Anduril.

Сценарії автономної роботи

Демонстрація тривала три з половиною години. Корабель виконував змодельовані сценарії автономної навігації, зміни завдань, дій у строю та реагування на несправності двигунів. Випробування контролювали з берегового центру, звідки учасники в режимі реального часу стежили за рішеннями системи та виконанням місій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для тесту використали модифіковане безекіпажне судно водотоннажністю 368 тонн, яке раніше експлуатували ВМС США. На ньому встановили програмне забезпечення VAone для автономного керування військовими суднами від HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering та платформу Lattice від Anduril, що використовує штучний інтелект для управління автономними місіями.

Поєднання двох систем

VAone поєднує технології автономної навігації HiNAS Prime, розроблені дочірньою компанією HD Hyundai Avikus, із системами контролю технічного стану обладнання, виявлення несправностей і автоматичного реагування на відмови. Програмне забезпечення також має функції автономного виявлення пошкоджень і реагування на них.

HD Hyundai заявила, що поєднання VAone та Lattice продемонструвало можливість створення безекіпажного корабля, який автономно контролює навігацію, роботу двигунів, боротьбу за живучість і озброєння. Компанія планує використати показані технології для участі в програмах ВМС США щодо безекіпажних надводних кораблів та на світовому ринку автономних платформ.

Читай нас у