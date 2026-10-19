Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai испытала автономные возможности безэкипажного надводного корабля у Лонг-Бич в штате Калифорния, США. Демонстрацию провели совместно с американской компанией оборонных технологий Anduril Industries, сообщает Korea Herald.

По данным HD Hyundai, это была первая демонстрация такого типа, проведенная южнокорейской компанией в водах США. На мероприятии присутствовали около 40 представителей ВМС и Береговой охраны США, Американского бюро судоходства, ВМС Южной Кореи и южнокорейской Администрации оборонных закупок, а также руководители HD Hyundai и Anduril.

Сценарии автономной работы

Демонстрация длилась три с половиной часа. Корабль выполнял смоделированные сценарии автономной навигации, изменения задач, действий в строю и реагирования на неисправности двигателей. Испытание контролировали из берегового центра, откуда участники в режиме реального времени следили за решениями системы и выполнением миссий.

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Для теста использовали модифицированное безэкипажное судно водоизмещением 368 тонн, которое ранее эксплуатировали ВМС США. На нем установили программное обеспечение VAone для автономного управления военными судами от HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering и платформу Lattice от Anduril, использующую искусственный интеллект для управления автономными миссиями.

Сочетание двух систем

VAone объединяет технологии автономной навигации HiNAS Prime, разработанные дочерней компанией HD Hyundai Avikus, с системами контроля технического состояния оборудования, выявления неисправностей и автоматического реагирования на отказы. Программное обеспечение также имеет функции автономного обнаружения повреждений и реагирования на них.

HD Hyundai заявила, что сочетание VAone и Lattice продемонстрировало возможность создания безэкипажного корабля, который автономно контролирует навигацию, работу двигателей, борьбу за живучесть и вооружение. Компания планирует использовать показанные технологии для участия в программах ВМС США по безэкипажным надводным кораблям и на мировом рынке автономных платформ.

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