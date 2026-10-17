Компания Anthropic, разработчик ИИ-ассистента Claude, распространяет среди законодателей США проект федерального закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ должен восполнить пробел в федеральном законодательстве относительно рисков, связанных с этой технологией, сообщает The Hindu.

Блокировка моделей через суд

Согласно проекту, федеральные власти могли бы заблокировать выпуск или использование ИИ-модели, если существует непосредственный риск гибели или тяжёлого травмирования более 50 человек либо ущерба свыше 1 млрд долларов. Для такого решения потребовалось бы одобрение судьи.

Представитель Anthropic заявил AFP, что инициатива предоставит правительству США возможность блокировать или сдерживать опасное развёртывание наиболее мощных моделей. Проект также предусматривает тестирование таких моделей их разработчиками, публичную прозрачность результатов, независимую оценку и поддержание надёжной программы безопасности.

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Федеральные правила вместо законов штатов

В США политика в сфере ИИ при президенте Дональде Трампе в основном опиралась на добровольные обязательства отрасли и исполнительные указы. Конгресс до сих пор не принял федеральный закон об искусственном интеллекте и будет находиться на перерыве до завершения промежуточных выборов в следующем месяце.

Предлагаемый закон также имел бы приоритет над отдельными законами штатов, в частности действующими в Калифорнии. Исследователь аналитического центра Institute for Law & AI Чарли Баллок назвал предложение довольно разумным и выходящим за рамки того, что сделали другие лаборатории, разрабатывающие передовые модели. В то же время он считает его слабее законопроекта FRONTIER Act, внесённого в Палату представителей летом.

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