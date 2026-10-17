Firma Anthropic, twórca asystenta AI Claude, rozpowszechnia wśród amerykańskich ustawodawców projekt federalnej ustawy o regulacji sztucznej inteligencji. Dokument ma wypełnić lukę w prawie federalnym dotyczącą ryzyk związanych z tą technologią, informuje The Hindu.

Blokowanie modeli przez sąd

Zgodnie z projektem władze federalne mogłyby zablokować udostępnienie lub wykorzystanie modelu AI, jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko śmierci lub ciężkiego obrażenia ponad 50 osób albo strat przekraczających 1 mld dolarów. Taka decyzja wymagałaby zgody sędziego.

Przedstawiciel Anthropic powiedział AFP, że inicjatywa da rządowi USA możliwość blokowania lub powstrzymywania niebezpiecznego wdrażania najpotężniejszych modeli. Projekt przewiduje również testowanie takich modeli przez ich twórców, publiczną przejrzystość wyników, niezależną ocenę oraz utrzymywanie solidnego programu bezpieczeństwa.

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Federalne zasady zamiast ustaw stanowych

W USA polityka dotycząca AI za prezydenta Donalda Trumpa opierała się głównie na dobrowolnych zobowiązaniach branży i rozporządzeniach wykonawczych. Kongres wciąż nie uchwalił federalnej ustawy o sztucznej inteligencji i będzie na przerwie do zakończenia przyszłomiesięcznych wyborów połówkowych.

Proponowana ustawa miałaby również pierwszeństwo przed poszczególnymi ustawami stanowymi, w tym obowiązującymi w Kalifornii. Charlie Bullock, badacz think tanku Institute for Law & AI, nazwał propozycję dość rozsądną i wykraczającą poza to, co zrobiły inne laboratoria rozwijające zaawansowane modele. Jednocześnie uważa ją za słabszą od projektu ustawy FRONTIER Act, wniesionego do Izby Reprezentantów latem.

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