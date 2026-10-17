Anthropic向美国立法者散发人工智能法案草案——《印度教徒报》

Claude人工智能助手的开发商Anthropic正在向美国立法者散发一份关于人工智能监管的联邦法律草案。该文件旨在填补联邦立法中有关这项技术风险的空白，《印度教徒报》报道。

通过法院封禁模型

根据该草案，如果存在超过50人死亡或重伤的迫在眉睫风险，或损失超过10亿美元，联邦当局可阻止一款人工智能模型的发布或使用。作出这类决定需要获得法官批准。

Anthropic的一名代表告诉法新社，该倡议将赋予美国政府阻止或遏制最强大模型危险部署的能力。草案还规定，此类模型须由其开发者进行测试，公开披露测试结果，接受独立评估，并维持可靠的安全计划。

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联邦规则取代州法律

在美国，唐纳德·特朗普总统任内的人工智能政策主要依赖行业自愿承诺和行政命令。国会至今尚未通过一部联邦人工智能法律，并将休会至下个月中期选举结束。

拟议法律还将优先于各州的单独法律，包括目前在加利福尼亚州生效的法律。Institute for Law & AI智库研究员查理·布洛克称，该提议相当合理，并且超出了其他开发前沿模型的实验室所做的范围。不过，他认为该提议弱于夏季提交至众议院的FRONTIER Act法案。

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