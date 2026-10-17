Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w raporcie Trade and Development Report 2026 wskazała, że większość zysków z boomu na sztuczną inteligencję koncentruje się w przedsiębiorstwach kontrolujących rozwój technologii i własność intelektualną. Jak informuje Anadolu Agency, produkcja sprzętu AI obejmuje wiele krajów, jednak korzyści ekonomiczne są rozłożone nierównomiernie.

Podział wartości dodanej

UNCTAD przeanalizowała łańcuch tworzenia systemu serwerowego Nvidia GB200 NVL72, którego wartość szacowana jest na około 3,3 mln dolarów. Badanie objęło ponad 87% całkowitej wartości dodanej, czyli około 2,92 mln dolarów. Z monitorowanej kwoty 68% stanowił zysk po odliczeniu kosztów operacyjnych i podatków.

Według raportu największą część marży zysku otrzymała Nvidia, która projektuje zaawansowane chipy, lecz zleca fizyczną produkcję podmiotom zewnętrznym. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wytwarzanie systemu serwerowego otrzymali 4,3% śledzonej wartości. Udział pracowników nieuczestniczących w fizycznej produkcji, w tym menedżerów korporacyjnych i inżynierów konstruktorów, wyniósł 9,9%. Łączny udział pracy w wartości produktu osiągnął 14,2%.

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Surowce i montaż

Łańcuch produkcji serwerów AI obejmuje wydobycie surowców, produkcję półprzewodników, urządzeń energetycznych i systemów chłodzenia, a także montaż końcowy. Chile i Peru dostarczają surowce dla sprzętu AI, Korea Południowa i Tajwan dominują w produkcji półprzewodników, a Malezja i Meksyk należą do liderów montażu końcowego.

Wartość krzemu, miedzi i cyny potrzebnych do produkcji zaawansowanych systemów serwerowych stanowiła jedynie 0,2% ich końcowej ceny sprzedaży. UNCTAD zaznaczyła, że boom AI zwiększył eksport minerałów z krajów rozwijających się, jednak dotąd nie podniósł ich udziału w bogactwie tworzonym przez łańcuch produkcyjny.

Raport opublikowano 9 października. UNCTAD wezwała kraje rozwijające się do skoncentrowania się na wzmacnianiu lokalnych dostawców i kształceniu wykwalifikowanych kadr, a nie wyłącznie na przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Organizacja zaznaczyła również, że wejście na wyższe poziomy produkcji komponentów AI utrudniają znaczne potrzeby kapitałowe i bariery geopolityczne.

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