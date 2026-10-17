Na platformie rynków prognostycznych Polymarket dwa rynki związane z wyborami w Etiopii i Rumunii wygenerowały łącznie ponad 600 mln dolarów wolumenu obrotu. Jak informuje Ars Technica, znaczna część aktywności dotyczyła kontraktów na mało prawdopodobnych kandydatów, którzy nie wygrali.

Aktywność na rynku etiopskim

W wyborach federalnych w Etiopii Prosperity Party premiera Abiya Ahmeda zdobyła 438 miejsc w parlamencie, podczas gdy najbliższy konkurent uzyskał 13 mandatów. Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami na zwycięstwo Ahmeda wyniósł zaledwie 173 tys. dolarów, a na mianowanie szefa jego sztabu, Shimelisa Abdisa, kolejnym przywódcą kraju — ponad 41 mln dolarów. Łączny wolumen obrotu na tym rynku przekroczył 285 mln dolarów.

Były trader Polymarket Chris Park, który obecnie kieruje firmą MSR Decode, oświadczył, że około 284 mln dolarów wolumenu wygenerowały pary kont, które wielokrotnie kupowały i sprzedawały sobie nawzajem kontrakty. Profesor ekonomii Barnard College Rajiv Sethi nazwał taką aktywność formą manipulowania wolumenem obrotu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie z zasadami Polymarket rynek dotyczący Etiopii miał zostać rozliczony w październiku — po formalnym mianowaniu i zaprzysiężeniu premiera. Przez 123 dni po wyborach trwały na nim serie nietypowych transakcji. Przedstawicielka Polymarket Shana Bautista powiedziała WIRED, że zespół platformy wykrył tę aktywność, zbadał ją i zablokował zaangażowane konta.

Podejrzenia dotyczące wzajemnych transakcji

Anomalie odnotowano również na rynku dotyczącym wyborów w Rumunii w 2024 roku. Po unieważnieniu pierwszego głosowania z powodu obaw o zagraniczną ingerencję Polymarket nie zamknęła poprzedniego rynku i pozostawiła go dostępnego równolegle z nowym. Algorytm Sethiego i jego współpracowników oznaczył niemal cały wolumen obrotu na starym rynku jako podejrzany; według badacza w niektórych tygodniach udział transakcji potencjalnie związanych z wash tradingiem sięgał 99,6%.

MSR Decode przeanalizowała ponad 38 tys. cykli transakcji na rynku etiopskim po wyborach. Ponad 98% z nich nie przyniosło ani zysku, ani straty żadnej ze stron, a mediana czasu posiadania kontraktu wynosiła dziewięć sekund. Firma uznała, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest farming aktywności — sztuczne zwiększanie wolumenów obrotu; jego uczestnicy mogli liczyć na możliwą dystrybucję tokena Polymarket. Sethi podkreślił zarazem, że zewnętrzne oznaki wash tradingu nie zawsze są ostatecznym dowodem takiej praktyki.

Czytaj nas na