预测市场平台Polymarket上，两个与埃塞俄比亚和罗马尼亚选举相关的市场合计产生了超过6亿美元的交易额。正如Ars Technica报道，其中相当大一部分活动涉及未获胜的低概率候选人的合约。

埃塞俄比亚市场的活动

在埃塞俄比亚联邦选举中，总理阿比·艾哈迈德所属的繁荣党获得了438个议会席位，而最接近的竞争对手获得13个席位。与此同时，押注艾哈迈德获胜的合约交易额仅为17.3万美元，而押注其幕僚长希梅利斯·阿卜迪萨被任命为该国下一任领导人的合约交易额超过4100万美元。该市场的总交易额超过2.85亿美元。

前Polymarket交易员、现任MSR Decode负责人克里斯·帕克表示，约2.84亿美元的交易额由成对账户产生，这些账户反复相互买卖合约。巴纳德学院经济学教授拉吉夫·塞西称，这类活动是一种操纵交易额的形式。

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根据Polymarket的规则，埃塞俄比亚市场原定于10月结算——在总理正式任命并宣誓就职之后。选举后的123天内，该市场持续出现一系列异常交易。Polymarket代表莎娜·包蒂斯塔告诉WIRED，平台团队发现了这项活动，进行了调查，并封禁了涉事账户。

对相互交易的怀疑

与2024年罗马尼亚选举有关的市场也记录到了异常情况。在因担忧外国干预而取消首次投票后，Polymarket没有关闭此前的市场，而是让其与新市场同时开放。塞西及其同事开发的算法将旧市场几乎全部交易额标记为可疑；该研究人员表示，在个别几周内，可能与洗售交易有关的交易占比达到99.6%。

MSR Decode分析了埃塞俄比亚市场在选举后超过3.8万个交易周期。其中超过98%没有给任何一方带来盈利或亏损，合约持有时间的中位数为9秒。该公司认为，最可能的解释是活动挖矿——人为扩大交易额；参与者可能期待Polymarket代币的潜在分配。不过，塞西强调，洗售交易的外部迹象并不总是这种做法的确凿证据。

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