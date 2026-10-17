Обсяг торгів на двох виборчих ринках Polymarket перевищив $600 млн — Ars Technica

На платформі прогнозних ринків Polymarket два ринки, пов’язані з виборами в Ефіопії та Румунії, сукупно згенерували понад $600 млн торговельного обсягу. Як повідомляє Ars Technica, значна частина активності стосувалася контрактів на малоймовірних кандидатів, які не перемогли.

Активність на ринку Ефіопії

На федеральних виборах в Ефіопії партія прем’єр-міністра Абія Ахмеда Prosperity Party отримала 438 місць у парламенті, тоді як найближчий конкурент здобув 13 мандатів. Водночас обсяг торгів контрактами на перемогу Ахмеда становив лише $173 тис., а на призначення глави його апарату Шімеліса Абдіси наступним лідером країни — понад $41 млн. Загальний обсяг торгів на цьому ринку перевищив $285 млн.

Колишній трейдер Polymarket Кріс Парк, який нині очолює компанію MSR Decode, заявив, що приблизно $284 млн обсягу сформували пари акаунтів, які неодноразово купували та продавали контракти один одному. Професор економіки Барнард-коледжу Раджив Сеті назвав таку активність формою маніпулювання торговельним обсягом.

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За правилами Polymarket, ринок щодо Ефіопії мав бути розрахований у жовтні — після формального призначення та складання присяги прем’єр-міністром. Упродовж 123 днів після виборів на ньому тривали серії незвичних операцій. Представниця Polymarket Шана Баутіста повідомила WIRED, що команда платформи виявила активність, розслідувала її та заблокувала залучені акаунти.

Підозри щодо взаємних угод

Аномалії також зафіксували на ринку щодо виборів у Румунії 2024 року. Після скасування першого голосування через побоювання щодо іноземного втручання Polymarket не закрила попередній ринок і залишила його доступним паралельно з новим. Алгоритм Сеті та його колег позначив майже весь обсяг торгів на старому ринку як підозрілий; за словами дослідника, в окремі тижні частка потенційно пов’язаних із wash trading операцій сягала 99,6%.

MSR Decode проаналізувала понад 38 тис. циклів угод на ефіопському ринку після виборів. Понад 98% із них не принесли прибутку чи збитку жодній зі сторін, а медіанний час володіння контрактом становив дев’ять секунд. Компанія припустила, що найімовірнішим поясненням є фармінг активності — штучне нарощування обсягів торгів; його учасники могли розраховувати на можливий розподіл токена Polymarket. Сеті водночас наголосив, що зовнішні ознаки wash trading не завжди є остаточним доказом такої практики.

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