На платформе рынков прогнозов Polymarket два рынка, связанные с выборами в Эфиопии и Румынии, в совокупности сгенерировали более $600 млн торгового объема. Как сообщает Ars Technica, значительная часть активности касалась контрактов на маловероятных кандидатов, которые не победили.

Активность на рынке Эфиопии

На федеральных выборах в Эфиопии партия премьер-министра Абия Ахмеда Prosperity Party получила 438 мест в парламенте, тогда как ближайший конкурент завоевал 13 мандатов. В то же время объем торгов контрактами на победу Ахмеда составил лишь $173 тыс., а на назначение главы его аппарата Шимелиса Абдисы следующим лидером страны — более $41 млн. Общий объем торгов на этом рынке превысил $285 млн.

Бывший трейдер Polymarket Крис Парк, который сейчас возглавляет компанию MSR Decode, заявил, что примерно $284 млн объема сформировали пары аккаунтов, неоднократно покупавшие и продававшие контракты друг другу. Профессор экономики Барнард-колледжа Раджив Сети назвал такую активность формой манипулирования торговым объемом.

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Согласно правилам Polymarket, рынок по Эфиопии должен был быть рассчитан в октябре — после формального назначения и принесения присяги премьер-министром. В течение 123 дней после выборов на нем продолжались серии необычных операций. Представительница Polymarket Шана Баутиста сообщила WIRED, что команда платформы выявила эту активность, расследовала ее и заблокировала вовлеченные аккаунты.

Подозрения во взаимных сделках

Аномалии также зафиксировали на рынке, связанном с выборами в Румынии в 2024 году. После отмены первого голосования из-за опасений относительно иностранного вмешательства Polymarket не закрыла предыдущий рынок и оставила его доступным параллельно с новым. Алгоритм Сети и его коллег отметил почти весь объем торгов на старом рынке как подозрительный; по словам исследователя, в отдельные недели доля операций, потенциально связанных с wash trading, достигала 99,6%.

MSR Decode проанализировала более 38 тыс. циклов сделок на эфиопском рынке после выборов. Более 98% из них не принесли ни прибыли, ни убытка ни одной из сторон, а медианное время владения контрактом составило девять секунд. Компания предположила, что наиболее вероятным объяснением является фарминг активности — искусственное наращивание объемов торгов; его участники могли рассчитывать на возможное распределение токена Polymarket. Сети при этом подчеркнул, что внешние признаки wash trading не всегда являются окончательным доказательством такой практики.

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