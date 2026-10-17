Meta将于10月30日更新面向企业账户的商业条款。这些条款将要求用户授权该公司及其代表自动访问与用户商品或服务相关的域名、网页和URL。正如Ars Technica报道的那样，新规则还允许Meta将这些内容用于开发、研究、训练和支持其自身的产品及服务。

无单独退出选项的访问权限

条款文本提到使用抓取工具、机器人、自动程序、网络蜘蛛、爬虫及其他自动化程序来访问、索引、缓存、分析、收集和获取内容。该文件还包含创建测试凭证的规定。企业没有单独选择退出这些条款的选项：Meta建议不同意者停止使用其服务。

规则本身没有直接提及人工智能。不过，接受Nieman Lab采访的法律专家将有关训练和自动化数据收集的措辞，与可能将材料用于训练人工智能联系起来。这尤其令出版商感到担忧，因为他们本可以为这类目的许可他人访问其材料。

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Meta的立场与律师的评估

Meta的一名发言人告诉Nieman Lab，公司不打算将新条款作为无视robots.txt指令的法律依据，网站可以通过这些指令限制爬取。Meta还表示，它并未改变使用网络爬虫的方式，内容所有者仍可通过robots.txt管理访问权限。

该公司称，这一变化是对先前包含在不同文件中的条款进行整合，其中包括有关广告生成式人工智能的条款。与此同时，Ars Technica指出，更新后的版本出现了更宽泛的措辞，其中包括有关测试凭证的内容。此前，类似条款出现在面向卖家的协议中，涉及商品列表和内容的优化。

与Nieman Lab交谈的三名律师表示，尚不清楚法院是否会认定此类条款具有约束力。同时，他们认为，Meta将能够援引这些条款，以论证其有权扫描新闻网站的内容，并将其用于训练自己的人工智能产品。

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