30 października Meta zaktualizuje warunki handlowe dla kont biznesowych. Będą one wymagać udzielenia spółce i jej przedstawicielom zgody na automatyczny dostęp do domen, stron internetowych i adresów URL związanych z towarami lub usługami użytkowników. Jak informuje Ars Technica, nowe zasady pozwalają również Meta wykorzystywać te treści do rozwoju, badań, szkolenia i wsparcia własnych produktów oraz usług.

Dostęp bez odrębnej możliwości rezygnacji

Treść warunków mówi o wykorzystywaniu scraperów, botów, robotów, pająków, crawlerów i innych zautomatyzowanych programów do uzyskiwania dostępu do treści, ich indeksowania, buforowania, analizowania, gromadzenia i pobierania. Dokument zawiera także postanowienia dotyczące tworzenia testowych danych uwierzytelniających. Dla firm nie przewidziano odrębnej możliwości rezygnacji z tych warunków: Meta proponuje, aby osoby, które się z nimi nie zgadzają, zaprzestały korzystania z jej usług.

Same zasady nie wspominają wprost o sztucznej inteligencji. Jednak specjaliści prawa, z którymi rozmawiał Nieman Lab, wiążą sformułowania dotyczące szkolenia i automatycznego zbierania danych z potencjalnym wykorzystaniem materiałów do trenowania AI. Szczególne obawy budzi to wśród wydawców, którzy mogliby licencjonować dostęp do swoich materiałów na takie cele.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Meta i ocena prawników

Przedstawiciel Meta powiedział Nieman Lab, że firma nie planuje wykorzystywać nowych warunków jako podstawy prawnej do ignorowania instrukcji robots.txt, za pomocą których strony mogą ograniczać skanowanie. Meta twierdzi także, że nie zmienia podejścia do korzystania z crawlerów internetowych oraz że właściciele treści nadal będą mogli zarządzać dostępem przez robots.txt.

Firma nazwała zmianę uporządkowaniem postanowień, które wcześniej znajdowały się w różnych dokumentach, w tym w warunkach dotyczących generatywnej AI w reklamie. Jednocześnie Ars Technica zauważa, że w zaktualizowanej wersji pojawiły się szersze sformułowania, w tym dotyczące testowych danych uwierzytelniających. Wcześniej podobne postanowienie znajdowało się w umowie dla sprzedawców, gdzie dotyczyło optymalizacji list produktów i treści.

Trzech prawników, z którymi rozmawiał Nieman Lab, zaznaczyło, że nie jest jasne, czy sądy uznają takie warunki za wiążące. Jednocześnie uważają oni, że Meta będzie mogła się na nie powoływać, uzasadniając prawo do skanowania treści serwisów informacyjnych i wykorzystywania ich do trenowania swoich produktów AI.

Czytaj nas na