30 октября Meta обновит коммерческие условия для бизнес-аккаунтов. Они потребуют предоставить компании и ее представителям разрешение автоматически получать доступ к доменам, веб-страницам и URL, связанным с товарами или услугами пользователей. Как сообщает Ars Technica, новые правила также позволяют Meta использовать этот контент для разработки, исследований, обучения и поддержки собственных продуктов и сервисов.

Доступ без отдельной возможности отказа

В тексте условий говорится об использовании скрейперов, ботов, роботов, пауков, краулеров и других автоматизированных программ для доступа, индексации, кэширования, анализа, сбора и получения контента. Документ также содержит положения о создании тестовых учетных данных. Отдельной возможности отказаться от этих условий для бизнесов не предусмотрено: Meta предлагает прекратить пользоваться ее сервисами тем, кто не согласен.

В самих правилах прямо не упоминается искусственный интеллект. Однако специалисты по праву, опрошенные Nieman Lab, связывают формулировки об обучении и автоматизированном сборе данных с потенциальным использованием материалов для тренировки ИИ. Особую обеспокоенность это вызывает у издателей, которые могли бы лицензировать доступ к своим материалам для таких целей.

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Позиция Meta и оценка юристов

Представитель Meta заявил Nieman Lab, что компания не планирует использовать новые условия как юридическое основание для игнорирования инструкций robots.txt, с помощью которых сайты могут ограничивать сканирование. Meta также утверждает, что не меняет подход к использованию веб-краулеров и что владельцы контента и далее смогут управлять доступом через robots.txt.

Компания назвала изменение упорядочиванием положений, которые ранее содержались в разных документах, в том числе в условиях относительно генеративного ИИ для рекламы. В то же время Ars Technica отмечает, что в обновленной редакции появились более широкие формулировки, в частности о тестовых учетных данных. Ранее подобное положение было в договоре для продавцов, где оно касалось оптимизации списков товаров и контента.

Трое юристов, с которыми общался Nieman Lab, отметили, что неясно, признают ли суды такие условия обязательными к исполнению. В то же время они считают, что Meta сможет ссылаться на них, обосновывая право сканировать содержимое новостных сайтов и использовать его для обучения своих ИИ-продуктов.

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