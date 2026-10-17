В ОАЕ доставку iPhone Duo перенесли на 22 січня — The National

В ОАЕ очікувана доставка нового складаного смартфона Apple iPhone Duo після початку онлайн-замовлень змістилася до 22 січня. Такий термін відображається для всіх чотирьох варіантів обсягу пам’яті та двох кольорів пристрою, повідомляє The National.

Попит перевищив доступний запас

Apple почала приймати онлайн-замовлення на iPhone Duo у п’ятницю. Спочатку покупцям повідомляли про доставку в листопаді, згодом строки змістилися на грудень, а вже наступного дня — до кінця січня. Подібні дати доставки також відображалися на сайтах компанії у США та Великій Британії.

Представник Apple заявив виданню, що попередній попит на iPhone Duo був надзвичайним, а компанія працюватиме над тим, щоб доставити пристрої покупцям якомога швидше. Онлайн-замовлення на модель продовжать приймати.

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Ціни та прогнози продажів

iPhone Duo Apple представила минулого місяця разом з iPhone 18 Pro. Це перший складаний пристрій компанії та перший великий апаратний реліз під керівництвом її генерального директора Джона Тернуса. Водночас для iPhone 18 Pro на сайті Apple в ОАЕ вказували строки доставки приблизно від двох до трьох тижнів.

Ціна iPhone Duo в ОАЕ становить від 8499 до 13 599 дирхамів. За оцінкою Counterpoint Research, Apple може продати близько шести мільйонів таких смартфонів цього року. Bloomberg Intelligence прогнозує, що продажі можуть сягнути 14 мільйонів пристроїв і додати компанії близько 28 млрд доларів виручки у 2027 фінансовому році.

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