Складной iPhone Duo раскупили за несколько часов после начала продаж — Financial Times

Компания Apple заявила о чрезвычайно высоком спросе на складной смартфон iPhone Duo. Как сообщает Financial Times, уже через несколько часов после начала продаж устройство было полностью раскуплено на официальном сайте компании.

«Спрос на этапе предварительного заказа на iPhone Duo — наш первый складной iPhone — оказался просто невероятным. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее передать этот революционный новый продукт в руки наших клиентов», — говорится в официальном заявлении Apple.

Технологический гигант с рыночной капитализацией в 5 триллионов долларов сообщил, что и в дальнейшем будет принимать онлайн-заказы на этот смартфон, стоимость которого начинается от 1 999 долларов США.

Модель iPhone Duo знаменует собой самое масштабное изменение дизайна в истории самого популярного смартфона Apple, который даже спустя два десятилетия после первого появления обеспечивает около половины общего объема продаж компании.

Однако, как и остальные представители индустрии потребительской электроники, в этом году Apple столкнулась с дефицитом комплектующих — в частности, чипов памяти.

Это привело к тому, что компания не успевает удовлетворять спрос, а также вынудило её повысить цены на весь ассортимент собственной продукции.

Изначально Apple обещала начать поставки iPhone Duo до 23 октября, но уже через несколько часов после открытия заказов сроки доставки на сайте компании сдвинулись на конец января 2027 года.

У мобильных операторов США сроки выполнения новых заказов также существенно сдвинулись.

Отмечается, что случаи, когда сроки доставки продукции Apple откладываются на столь длительный период, происходят крайне редко.

Компания известна своей эффективной организацией глобальной цепочки поставок.

Об этом сообщает Financial Times.

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