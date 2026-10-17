Складаний iPhone Duo розкупили за кілька годин після старту продажів — Financial Times

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Компанія Apple заявила про надзвичайно високий попит на складаний смартфон iPhone Duo. Як повідомляє Financial Times, уже за кілька годин після початку продажів пристрій повністю розкупили на офіційному сайті компанії.

«Попит на етапі попереднього замовлення на iPhone Duo — наш перший складаний iPhone — виявився просто неймовірним. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше передати цей революційний новий продукт до рук наших клієнтів», — йдеться в офіційній заяві Apple.

Технологічний гігант із ринковою капіталізацією у 5 трильйонів доларів розповів, що й надалі прийматиме онлайн-замовлення на цей смартфон, чия вартість стартує від 1 999 доларів США.

Модель iPhone Duo знаменує собою наймасштабнішу зміну дизайну в історії найпопулярнішого смартфона Apple, який навіть через два десятиліття після першої появи забезпечує близько половини загального обсягу продажів компанії.

Однак, як і решта представників індустрії споживчої електроніки, цього року Apple зіткнулася з дефіцитом комплектуючих — зокрема, чипів пам’яті.

Це призвело до того, що компанія не встигає задовольняти попит, а також змусило її підвищити ціни на весь асортимент власної продукції.

Спочатку Apple обіцяла розпочати доставки iPhone Duo до 23 жовтня, але вже за кілька годин після відкриття замовлень терміни доставки на сайті компанії змістилися на кінець січня 2027 року.

У мобільних операторів США терміни виконання нових замовлень також суттєво відсунулися.

Зазначається, що випадки, коли терміни доставки продукції Apple відкладаються на такий тривалий час, трапляються вкрай рідко.

Компанія відома своєю ефективною організацією глобального ланцюга постачання.

Про це повідомляє Financial Times.

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