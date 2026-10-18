Физики описали дробное море Ферми — ScienceDaily

Физики разработали теоретическую основу для нового квантового состояния — дробного моря Ферми. В теоретических расчетах ультрахолодные атомы цезия в нем можно перевести в высокоэнергетическую, но упорядоченную конфигурацию. Исследование провела группа Ханса-Кристофа Негерля в сотрудничестве с физиком-теоретиком Альвизе Бастианелло из CNRS и Университета Париж-Дофин, сообщает ScienceDaily.

Цикл между притяжением и отталкиванием

Работа была опубликована в журнале Physical Review Letters. В расчетах исследователи рассматривали ультрахолодные атомы цезия в одномерной системе, где их движение ограничено одним направлением. Они моделировали циклическое изменение взаимодействия между атомами — от сильного отталкивания до сильного притяжения.

Расчеты показали, что систему можно перевести из основного, то есть состояния с наименьшей энергией, в сильно возбужденное состояние без потери внутренней упорядоченности. Авторы назвали эту конфигурацию дробным морем Ферми, поскольку ее частицы, согласно их описанию, подчиняются измененному правилу заполнения квантовых состояний.

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Скрытый порядок в возбужденном состоянии

Для нового состояния характерны выраженные осцилляции Фриделя — волнообразные изменения, связанные со взаимным влиянием квантовых частиц. Расчеты также указали на необычные закономерности ослабления корреляций между частицами с увеличением расстояния даже при сравнительно слабом отталкивающем взаимодействии.

Эти признаки отличаются от предсказаний теории жидкости Томонаги—Латтинджера, которую традиционно применяют для описания взаимодействующих квантовых частиц в одномерных системах. Ханс-Кристоф Негерль отметил, что состояние является сильно возбужденным, но не случайным: его скрытый порядок проявляется через корреляции.

Исследователи также подняли вопрос о природе необычных коллективных возбуждений в системе. Негерль предположил, что такие квазичастицы в будущем могут получить название «суперфермионы». Нынешняя публикация формирует теоретическую базу для дробных морей Ферми, а связанное исследование их экспериментальной реализации с помощью квантового моделирования находится на рецензировании.

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