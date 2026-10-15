Astronomowie ustalili, że biały karzeł WD J1330+6435 może być pierwszą znaną gwiazdą o zielonkawym odcieniu. Ta chłodna pozostałość po gwieździe znajduje się około 326 lat świetlnych od Ziemi i gromadzi skalistą materię pochodzącą od planetarnego towarzysza, podaje Space.com.

Jak powstaje zielony odcień

Według badaczy materia pochłaniana przez WD J1330+6435 wzbogaciła jego atmosferę w wapń, lit i sód. Model zespołu pokazał, że śladowe ilości sodu pochłaniają pomarańczową część widma, dlatego gwiazda może wyglądać na zieloną.

Białe karły powstają, gdy gwiazdy o masie zbliżonej do masy Słońca wyczerpują paliwo i nie mogą już przeciwdziałać własnej grawitacji. Ich niezwykle wysoka gęstość pozwala takim pierwiastkom jak węgiel, wapń i sód oddziaływać z gęstą plazmą helową i pochłaniać światło inaczej niż przy niższej gęstości.

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Nie tylko białe i niebieskie

Zespół badawczy doszedł do wniosku, że kolor białych karłów zależy nie tylko od temperatury, lecz także od składu chemicznego ich atmosfer. Białe karły zawierające duże ilości węgla mogą wyglądać na różowe lub fioletowe. Obiekty, których atmosfery wzbogacone są szczątkami asteroid, komet i dawnych układów planetarnych, mogą być żółtawe.

Chłodne białe karły o mieszanych atmosferach wodoru i helu mogą świecić na niebiesko lub cyjanowo: efekt ten powstaje podczas zderzeń cząsteczek wodoru z atomami helu. Osobno zespół zbadał WD J1011+2845, znajdującego się 48 lat świetlnych od Ziemi. Konwekcja wynosi węgiel z jego jądra na powierzchnię, a cząsteczki węgla nadają obiektowi intensywny łososiowo-różowy odcień.

Nietypowe zabarwienie jest rzadkie, według oceny naukowców: spośród 151 białych karłów w odległości około 65 lat świetlnych od Ziemi tylko pięć miało nietypowe kolory. Ekstrapolując te dane, zespół zasugerował, że nietypowy odcień może mieć około jeden na 30 białych karłów. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie RAS Techniques and Instruments.

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