Білий карлик WD J1330+6435 може бути першою відомою зеленою зорею — Space.com

Астрономи визначили, що білий карлик WD J1330+6435 може бути першою відомою зорею із зеленим відтінком. Цей холодний зоряний залишок розташований приблизно за 326 світлових років від Землі та накопичує кам’янисту речовину від планетного супутника, повідомляє Space.com.

Як виникає зелений відтінок

За висновками дослідників, речовина, яку поглинає WD J1330+6435, збагатила його атмосферу кальцієм, літієм і натрієм. Модель команди показала, що сліди натрію поглинають помаранчеву частину спектра, тому зоря може виглядати зеленою.

Білі карлики утворюються, коли зорі приблизно сонячної маси вичерпують паливо й більше не можуть протидіяти власній гравітації. Їхня надзвичайно висока густина дає змогу таким елементам, як вуглець, кальцій і натрій, взаємодіяти зі щільною гелієвою плазмою та поглинати світло інакше, ніж за меншої густини.

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Не лише білі та блакитні

Дослідницька група дійшла висновку, що колір білих карликів залежить не тільки від температури, а й від хімічного складу їхніх атмосфер. Білі карлики з великою кількістю вуглецю можуть мати рожевий або фіолетовий вигляд. Об’єкти, атмосфери яких збагачені уламками астероїдів, комет і давніх планетних систем, можуть бути жовтуватими.

Холодні білі карлики зі змішаними атмосферами водню та гелію здатні світитися блакитним або ціановим кольором: такий ефект виникає під час зіткнень молекул водню з атомами гелію. Окремо команда дослідила WD J1011+2845, розташований за 48 світлових років від Землі. Конвекція виносить вуглець із його ядра до поверхні, а молекули вуглецю надають об’єкту насиченого лососево-рожевого відтінку.

Незвичайне забарвлення, за оцінкою науковців, трапляється рідко: серед 151 білого карлика в межах приблизно 65 світлових років від Землі лише п’ять мали нетипові кольори. Екстраполюючи ці дані, команда припустила, що незвичайний відтінок може мати приблизно один із 30 білих карликів. Результати роботи опублікували в журналі RAS Techniques and Instruments.

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