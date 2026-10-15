白矮星 WD J1330+6435 或为首颗已知的绿色恒星——Space.com

天文学家确定，白矮星 WD J1330+6435 可能是首颗已知带有绿色色调的恒星。这颗寒冷的恒星遗迹距离地球约326光年，并正在吸积来自一颗行星伴星的岩质物质，Space.com报道。

绿色色调如何形成

研究人员认为，WD J1330+6435 吸收的物质使其大气富含钙、锂和钠。该团队的模型显示，微量钠会吸收光谱中的橙色部分，因此这颗恒星可能呈现绿色。

当质量大约与太阳相当的恒星耗尽燃料、无法再对抗自身引力时，就会形成白矮星。它们极高的密度使碳、钙和钠等元素能够与致密的氦等离子体相互作用，并以不同于较低密度条件下的方式吸收光线。

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不只有白色和蓝色

研究团队得出结论，白矮星的颜色不仅取决于温度，也取决于其大气的化学成分。含有大量碳的白矮星可能呈现粉色或紫色。大气中富含小行星、彗星和古老行星系统碎屑的天体，则可能呈黄色。

拥有氢和氦混合大气的冷白矮星能够发出蓝色或青色光：这一效应发生在氢分子与氦原子碰撞时。团队还单独研究了距离地球48光年的 WD J1011+2845。对流将碳从其核心带到表面，而碳分子赋予该天体浓郁的鲑鱼粉色调。

据科学家估计，异常颜色较为罕见：在距离地球约65光年范围内的151颗白矮星中，只有5颗具有非典型颜色。通过外推这些数据，团队认为，大约每30颗白矮星中就有1颗可能具有不寻常的色调。研究结果发表在《RAS Techniques and Instruments》期刊上。

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