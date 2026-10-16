Meta推出面向Mac的8000亿参数AI模型——Engadget

Meta推出了Muse Spark Open——一款拥有8000亿参数、开放权重并针对Apple Silicon优化的人工智能模型。在本地运行该模型需要1TB统一内存。Engadget对此进行了报道。

模型比较

Meta称Muse Spark Open是迄今为止能力最强的美国开放权重模型。该公司表示，其公布的测试结果显示，这一模型在智能体任务和视觉推理方面优于中国的GLM 5.3和Kimi K3。

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本地运行配置

Muse Spark Open成为首个针对搭载M5 Ultra芯片的Mac Studio进行本地运行优化的模型。Meta解释称，Apple的统一内存架构让M5 Ultra的集成图形处理器能够访问一台Mac Studio中的512GB内存。因此，两台这样的电脑可以容纳整个模型，并作为拥有1TB统一内存的一个系统运行。

Apple尚未公布配备512GB内存的Mac Studio的价格和确切开售日期，仅表示该设备将于10月底上市。该模型也可以在四台配备256GB内存的Mac Studio上运行；这种配置的价格约为3.8万美元。Muse Spark Open已可在Hugging Face下载。

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