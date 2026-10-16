Meta представила ИИ-модель на 800 млрд параметров для Mac — Engadget

Meta представила Muse Spark Open — модель искусственного интеллекта с открытыми весами на 800 млрд параметров, оптимизированную для Apple Silicon. Для ее локального запуска требуется 1 ТБ унифицированной памяти. Об этом сообщает Engadget.

Сравнение моделей

В Meta назвали Muse Spark Open самой способной американской моделью с открытыми весами на сегодняшний день. По данным компании, опубликованные ею результаты тестов свидетельствуют, что модель превосходит китайские GLM 5.3 и Kimi K3 в агентных задачах и визуальном рассуждении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конфигурация для локального запуска

Muse Spark Open стала первой моделью, оптимизированной для локальной работы на Mac Studio с чипом M5 Ultra. Meta пояснила, что архитектура унифицированной памяти Apple дает интегрированному графическому процессору M5 Ultra доступ к 512 ГБ памяти в одном Mac Studio. Поэтому два таких компьютера могут вместить всю модель и работать как одна система с терабайтом унифицированной памяти.

Apple еще не объявила цену и точную дату начала продаж Mac Studio с 512 ГБ памяти, отметив лишь, что устройство будет доступно в конце октября. Модель также можно запускать на четырех Mac Studio с 256 ГБ памяти; такая конфигурация будет стоить примерно 38 тысяч долларов. Muse Spark Open уже доступна для скачивания на Hugging Face.

Читай нас в