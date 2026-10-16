Meta zaprezentowała Muse Spark Open — model sztucznej inteligencji z otwartymi wagami, liczący 800 mld parametrów i zoptymalizowany dla Apple Silicon. Do jego lokalnego uruchomienia potrzebny jest 1 TB zunifikowanej pamięci. Informuje o tym Engadget.

Porównanie modeli

W Meta nazwano Muse Spark Open najwydajniejszym amerykańskim modelem z otwartymi wagami do tej pory. Według firmy opublikowane przez nią wyniki testów wskazują, że model przewyższa chińskie GLM 5.3 i Kimi K3 w zadaniach agentowych oraz rozumowaniu wizualnym.

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Konfiguracja do lokalnego uruchomienia

Muse Spark Open stał się pierwszym modelem zoptymalizowanym do lokalnej pracy na Mac Studio z chipem M5 Ultra. Meta wyjaśniła, że architektura zunifikowanej pamięci Apple zapewnia zintegrowanemu procesorowi graficznemu M5 Ultra dostęp do 512 GB pamięci w jednym Mac Studio. Dlatego dwa takie komputery mogą pomieścić cały model i działać jako jeden system z terabajtem zunifikowanej pamięci.

Apple nie ogłosiło jeszcze ceny ani dokładnej daty rozpoczęcia sprzedaży Mac Studio z 512 GB pamięci, zaznaczając jedynie, że urządzenie będzie dostępne pod koniec października. Model można również uruchomić na czterech komputerach Mac Studio z 256 GB pamięci; taka konfiguracja będzie kosztować około 38 tys. dolarów. Muse Spark Open jest już dostępny do pobrania na Hugging Face.

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