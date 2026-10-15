Астрономы установили, что белый карлик WD J1330+6435 может быть первой известной звездой с зеленоватым оттенком. Этот холодный звездный остаток расположен примерно в 326 световых годах от Земли и накапливает каменистое вещество от планетарного спутника, сообщает Space.com.

Как возникает зеленый оттенок

По выводам исследователей, вещество, которое поглощает WD J1330+6435, обогатило его атмосферу кальцием, литием и натрием. Модель команды показала, что следы натрия поглощают оранжевую часть спектра, поэтому звезда может выглядеть зеленой.

Белые карлики образуются, когда звезды примерно солнечной массы исчерпывают топливо и больше не могут противодействовать собственной гравитации. Их чрезвычайно высокая плотность позволяет таким элементам, как углерод, кальций и натрий, взаимодействовать с плотной гелиевой плазмой и поглощать свет иначе, чем при меньшей плотности.

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Не только белые и голубые

Исследовательская группа пришла к выводу, что цвет белых карликов зависит не только от температуры, но и от химического состава их атмосфер. Белые карлики с большим количеством углерода могут выглядеть розовыми или фиолетовыми. Объекты, атмосферы которых обогащены обломками астероидов, комет и древних планетных систем, могут быть желтоватыми.

Холодные белые карлики со смешанными атмосферами водорода и гелия способны светиться голубым или циановым цветом: такой эффект возникает при столкновениях молекул водорода с атомами гелия. Отдельно команда изучила WD J1011+2845, расположенный в 48 световых годах от Земли. Конвекция выносит углерод из его ядра к поверхности, а молекулы углерода придают объекту насыщенный лососево-розовый оттенок.

Необычная окраска, по оценке ученых, встречается редко: среди 151 белого карлика в пределах примерно 65 световых лет от Земли только пять имели нетипичные цвета. Экстраполируя эти данные, команда предположила, что необычный оттенок может иметь примерно один из 30 белых карликов. Результаты работы опубликовали в журнале RAS Techniques and Instruments.

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