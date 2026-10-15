NASA ускоряет разработку трёх марсианских вертолётов SkyFall, которые должны отправиться к Красной планете в 2028 году на борту космического аппарата Space Reactor-1 Freedom. Аппарат с ядерной энергетической установкой должен доставить капсулу с летательными аппаратами в северное полушарие Марса весной, когда риск пылевых бурь ниже, сообщает Space.com.

Самостоятельная посадка

Три идентичных вертолёта планируют выпустить в атмосфере Марса на высоте около 1 000 метров. После отделения они должны самостоятельно развернуться, снизиться и сесть на поверхность планеты. Такой способ развёртывания не предусматривает одноразового посадочного модуля или марсохода-носителя, как это было в случае с Ingenuity, работавшим вместе с Perseverance.

SkyFall создают с учётом опыта Ingenuity, который совершил 72 полёта в кратере Езеро, хотя изначально был рассчитан лишь на пять. Новые аппараты будут несколько больше, однако будут работать по тому же принципу. Их проектируют для шестимесячной работы с целью продлить её до одного земного года.

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Поиск льда под поверхностью

Каждый вертолёт получит пять научных инструментов и навигационные камеры. Они будут исследовать подповерхностную структуру Марса, геоморфологию и геологию местности, метеорологические условия и радиационную среду. Аппараты также будут нести георадар, способный обнаруживать слои пород или погребённого льда на глубинах, недоступных для орбитальных радаров.

Ориентиром проекта при выборе места посадки являются районы с залежами подповерхностного водяного льда и ледниковыми или перигляциальными ландшафтами. По оценке научного сотрудника проекта Мэтью Голомбека из Лаборатории реактивного движения NASA, вертолёты смогут преодолевать один-два километра через каждые вторые марсианские сутки, а суммарная протяжённость маршрутов может достичь 200–300 километров.

NASA планирует провести первый семинар по потенциальным районам посадки в начале следующего года, а второй — в конце 2027 года. Миссии должны выбирать научно ценные участки за пределами посадочного эллипса, в частности для поиска льда, который важен и для исследования климатической истории Марса, и для будущих пилотируемых экспедиций.

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