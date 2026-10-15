NASA正在加快研制三架火星SkyFall直升机，它们计划于2028年搭乘Space Reactor-1 Freedom航天器前往这颗红色星球。该航天器配备核动力系统，预计将在春季将装有飞行器的太空舱送往火星北半球，届时沙尘暴风险较低，Space.com报道。

自主着陆

计划在火星大气层中约1,000米的高度释放三架完全相同的直升机。分离后，它们将自主展开、下降并降落在火星表面。这种部署方式不需要一次性着陆器或作为运载工具的火星车，这与同毅力号一起运行的机智号的情况不同。

SkyFall的研制借鉴了机智号的经验。机智号在耶泽罗陨石坑完成了72次飞行，尽管其最初仅被设计执行五次飞行。新飞行器将略大一些，但将按照相同原理运行。它们的设计工作期限为六个月，目标是将其延长至一个地球年。

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寻找地下冰层

每架直升机将配备五台科学仪器和导航相机。它们将研究火星地下结构、地貌和地质情况、气象条件以及辐射环境。这些飞行器还将携带探地雷达，能够在轨道雷达无法探测的深度发现岩层或埋藏的冰。

该项目选择着陆地点的指导方向是具有地下水冰沉积以及冰川或冰缘地貌的区域。根据NASA喷气推进实验室项目科学家马修·戈隆贝克的估计，这些直升机每隔一个火星日可飞行一到两公里，路线总长度可能达到200至300公里。

NASA计划在明年年初举行首次关于潜在着陆区域的研讨会，并于2027年底举行第二次研讨会。这些任务将选择着陆椭圆区之外具有科学价值的地点，其中包括寻找冰的地点；冰对于研究火星气候历史和未来载人探测都很重要。

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