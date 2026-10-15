在研究人员称其追踪互联网用户并协助投放间谍软件的调查之后，Google已将以色列数字广告代理商Discover-Tech从其广告平台中移除。Cyprus Mail报道称，消息援引了Citizen Lab和广告安全公司Confiant的研究。

Google表示，该公司与研究人员合作，并因Discover-Tech“系统性违反”平台规则而将其封禁。欧洲数字营销协会IAB Europe在一项发现政策违规的审计后，也暂停了Discover-Tech在其全球获批供应商名单中的资格。康卡斯特旗下广告技术子公司Beeswax表示，已将Discover-Tech从其平台移除。

用于追踪的广告

据Citizen Lab称，Discover-Tech的广告通常推广手机和耳机等普通商品，并通过合作伙伴网络出现在超过12万个网站和7.5万个应用程序中。研究人员称，在页面上加载此类广告可能使识别和追踪用户成为可能，并且在某些情况下，还可能尝试获取智能手机所有者的电话号码。

Confiant联合创始人热罗姆·当古表示，Discover-Tech每天在不同国家投放至少1000万条广告。他表示，广告系统之间被称为cookie matching的数据共享机制，可能使追踪人们的活动范围超出展示广告的网站。

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与间谍软件的关联

Citizen Lab和Confiant表示，部分广告被用于向设备投放以色列公司Candiru的间谍软件。Confiant指出，与Candiru有关的广告仅占Discover-Tech整体广告流量的一小部分。

Citizen Lab称，通过Discover-Tech广告投放的Candiru间谍软件在2024年至2025年被用于入侵卡塔尔电视台Al Jazeera的45台Windows设备。研究人员表示，他们通过该媒体公司与其共享的网络日志证实了这一点。

Citizen Lab称，此类广告还出现在联合国、北约、欧盟委员会以及十多个国家政府的网络中。美国商务部于2021年将Candiru列入黑名单，指控其提供被用于恶意针对官员、记者、活动人士和学者的间谍软件。

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