塞浦路斯政府计划到2032年将该国打造为东地中海领先且可信赖的人工智能中心。研究、创新和数字政策副部长尼科德莫斯·达米亚努在尼科西亚举行的Digital Agenda Cyprus峰会上表示，Cyprus Mail报道。

他表示，塞浦路斯的新战略侧重于在这项技术能够为国家带来最大益处的领域实际应用人工智能。政府还希望将塞浦路斯打造为提供人工智能服务的可信赖欧洲司法管辖区，并成为欧盟与邻近地区之间的桥梁。

五个优先领域

政府计划将工作重点放在公共部门以及塞浦路斯已形成经济和制度基础的五个行业：金融服务、医疗保健、旅游、法律服务和航运。

该战略规定创造条件，使人工智能系统能够按照与欧盟规范一致的规则进行开发和测试，随后面向欧洲和区域市场扩大规模。这将为企业服务欧洲及周边地区的客户提供基础。

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教育、数据和基础设施

政府认为，教育和人力资本发展，以及创业和创新，是落实该计划的基础。今年早些时候经过公众咨询的国家战略涵盖负责任地使用人工智能、公共部门现代化、技能、数据和基础设施发展，以及政府、企业和科研机构之间的合作。

此前有关该峰会的报道还提到，到2032年计划实施16个人工智能领域的旗舰项目。为落实这些项目，该国需要可靠的数据、计算能力以及用于在公共服务中应用该技术的安全系统。另一项任务是支持小企业适应新工具。

达米亚努表示，政府的任务是确保人工智能的应用提高生产率，增强经济和国家机构的韧性，并改善面向公民的服务。

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