Rząd Cypru dąży do przekształcenia kraju do 2032 roku w wiodące i zaufane centrum sztucznej inteligencji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Poinformował o tym zastępca ministra ds. badań, innowacji i polityki cyfrowej Nikodemos Damianou podczas szczytu Digital Agenda Cyprus w Nikozji, podaje Cyprus Mail.

Jak powiedział, nowa strategia Cypru koncentruje się na praktycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji tam, gdzie technologia może przynieść krajowi największe korzyści. Władze chcą również uczynić Cypr zaufaną europejską jurysdykcją dla usług wykorzystujących AI oraz pomostem między Unią Europejską a sąsiednimi regionami.

Pięć priorytetowych sektorów

Rząd planuje skoncentrować wysiłki na sektorze publicznym oraz pięciu branżach, w których Cypr ma ugruntowaną obecność gospodarczą i instytucjonalną: usługach finansowych, ochronie zdrowia, turystyce, usługach prawnych i żegludze.

Strategia przewiduje stworzenie warunków, w których systemy sztucznej inteligencji będzie można opracowywać i testować zgodnie z zasadami dostosowanymi do norm UE, a następnie skalować na rynki europejskie i regionalne. Ma to zapewnić firmom bazę do obsługi klientów w Europie i okolicznym regionie.

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Edukacja, dane i infrastruktura

Rząd wskazuje edukację i rozwój kapitału ludzkiego, a także przedsiębiorczość i innowacje jako podstawę realizacji planu. Strategia krajowa, która wcześniej w tym roku przeszła konsultacje publiczne, obejmuje odpowiedzialne wykorzystanie AI, modernizację sektora publicznego, rozwój umiejętności, danych i infrastruktury, a także współpracę państwa, biznesu i instytucji naukowych.

We wcześniejszych materiałach dotyczących szczytu wspomniano również o 16 flagowych programach AI zaplanowanych do 2032 roku. Do ich realizacji kraj potrzebuje wiarygodnych danych, mocy obliczeniowych i bezpiecznych systemów do stosowania technologii w usługach publicznych. Osobnym zadaniem jest wspieranie małych firm w dostosowywaniu się do nowych narzędzi.

Według Damianou zadaniem rządu jest zapewnienie, aby wykorzystanie AI zwiększało produktywność, wzmacniało odporność gospodarki i instytucji państwowych oraz poprawiało usługi dla obywateli.

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