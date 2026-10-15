Figma podczas swojego pierwszego wydarzenia Config w Indiach zaprezentowała funkcję Figma Specs — oparty na Markdownie edytor do opisywania języka projektowego firmy oraz zasad pracy z nim. Dokument ma stać się wspólnym punktem odniesienia dla zespołów i agentów AI tworzących projekty na platformie. O aktualizacji informuje TechCrunch.

Zasady dla projektowania i agentów

Figma Specs może być osobnym plikiem lub znajdować się bezpośrednio na obszarze roboczym projektu. Oprócz tekstu do dokumentu można dodawać odnośniki do elementów obszaru roboczego, diagramów FigJam, warstw kodu i gotowych projektów.

Zespoły będą też mogły centralnie dodawać do systemu projektowego biblioteki projektowe i kodu oraz wytyczne. Według zamysłu firmy agenci będą mogli korzystać z tego kontekstu, aby dokładniej przestrzegać ustalonych zasad marki podczas pracy z generatywną AI.

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Publiczna beta Code Layers

Firma udostępniła także publiczną wersję beta Code Layers — funkcji, która dodaje kod do projektów na obszarze roboczym, aby tworzyć bardziej interaktywne prototypy. Wcześniej, w czerwcu, była ona testowana w zamkniętej becie. Użytkownicy będą mogli poprosić agenta o przekształcenie projektu w kod lub zmianę części kodu w celu dopracowania prototypu.

Dyrektorka ds. projektowania Figma, Loredana Crisan, powiedziała TechCrunch, że obecnie tworzy się 17 razy więcej linii kodu niż wcześniej, podczas gdy liczba wydań wzrosła jedynie 1,3 raza. Według niej znaczna część kodu jest pisana w celu badania i określania przyszłego produktu, a nie bezpośrednio na potrzeby wydania.

Figma poinformowała o wsparciu dla ponad 20 nowych narzędzi przez MCP, w tym Open Code, Dia, Grok Bot oraz indyjskiego startupu AI Sarvam. Ponadto firma integruje z produktem Figma Make otwartoźródłowy bezgłowy CMS Payload, który przejęła w ubiegłym roku, aby tworzyć dynamiczne strony internetowe i zarządzać treścią. Według danych Figma liczba pobrań Payload wzrosła sześciokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

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