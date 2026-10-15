Figma представила редактор Specs для правил роботи ШІ-агентів — TechCrunch

Figma на своєму першому заході Config в Індії представила функцію Figma Specs — редактор на основі Markdown для опису дизайн-мови компанії та правил роботи з нею. Документ має стати спільною довідкою для команд і ШІ-агентів, які створюють дизайни на платформі. Про оновлення повідомляє TechCrunch.

Правила для дизайну та агентів

Figma Specs може бути окремим файлом або розміщуватися безпосередньо на полотні проєкту. Окрім тексту, до документа можна додавати посилання на елементи полотна, діаграми FigJam, шари коду та готові дизайни.

Команди також зможуть централізовано додавати до дизайн-системи бібліотеки дизайну й коду, а також рекомендації. За задумом компанії, агенти зможуть звертатися до цього контексту, щоб точніше дотримуватися встановлених правил бренду під час роботи з генеративним ШІ.

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Публічна бета-версія Code Layers

Компанія також відкрила публічну бета-версію Code Layers — функції, що додає код до дизайнів на полотні для створення інтерактивніших прототипів. Раніше, у червні, її тестували в закритій бета-версії. Користувачі зможуть попросити агента перетворити дизайн на код або змінити частину коду для доопрацювання прототипу.

Головна дизайнерська директорка Figma Лоредана Крісан заявила TechCrunch, що нині створюють у 17 разів більше рядків коду, ніж раніше, тоді як кількість релізів зросла лише у 1,3 раза. За її словами, значну частину коду пишуть для пошуку й визначення майбутнього продукту, а не безпосередньо для випуску.

Figma повідомила про підтримку понад 20 нових інструментів через MCP, зокрема Open Code, Dia, Grok Bot та індійського ШІ-стартапу Sarvam. Крім того, компанія інтегрує придбану торік відкриту headless CMS Payload із продуктом Figma Make для створення динамічних сайтів і керування контентом. За даними Figma, кількість завантажень Payload за останні 12 місяців зросла вшестеро.

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