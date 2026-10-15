Figma 在其于印度举办的首届 Config 活动上推出了 Figma Specs 功能——一款基于 Markdown 的编辑器，用于描述公司的设计语言及其使用规则。该文档将成为团队和在该平台上创建设计的 AI 智能体的共享参考资料。TechCrunch 报道了此次更新。

设计与智能体的规则

Figma Specs 可以是单独的文件，也可以直接放置在项目画布上。除文本外，文档还可以添加指向画布元素、FigJam 图表、代码层和已完成设计的链接。

团队还将能够集中向设计系统添加设计和代码库以及指南。按照公司的设想，智能体将能够访问这一上下文，从而在使用生成式 AI 时更准确地遵循既定的品牌规则。

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Code Layers 公开测试版

公司还推出了 Code Layers 的公开测试版。这项功能可将代码添加到画布上的设计中，以创建更具交互性的原型。此前，该功能于 6 月在封闭测试版中进行了测试。用户将能够要求智能体将设计转换为代码，或修改部分代码以完善原型。

Figma 首席设计官洛雷达娜·克里桑向 TechCrunch 表示，目前创建的代码行数是此前的 17 倍，而发布数量仅增长了 1.3 倍。她说，大部分代码是为了探索和定义未来产品而编写，并非直接用于发布。

Figma 宣布通过 MCP 支持超过 20 款新工具，其中包括 Open Code、Dia、Grok Bot 以及印度 AI 初创公司 Sarvam。此外，该公司正将去年收购的开源无头 CMS Payload 与 Figma Make 产品整合，用于创建动态网站和管理内容。Figma 的数据显示，Payload 的下载量在过去 12 个月增长了六倍。

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