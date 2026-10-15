Figma на своем первом мероприятии Config в Индии представила функцию Figma Specs — редактор на основе Markdown для описания дизайн-языка компании и правил работы с ним. Документ должен стать общей справкой для команд и ИИ-агентов, создающих дизайны на платформе. Об обновлении сообщает TechCrunch.

Правила для дизайна и агентов

Figma Specs может быть отдельным файлом или размещаться непосредственно на холсте проекта. Помимо текста, в документ можно добавлять ссылки на элементы холста, диаграммы FigJam, слои кода и готовые дизайны.

Команды также смогут централизованно добавлять в дизайн-систему библиотеки дизайна и кода, а также рекомендации. По замыслу компании, агенты смогут обращаться к этому контексту, чтобы точнее соблюдать установленные правила бренда при работе с генеративным ИИ.

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Публичная бета-версия Code Layers

Компания также открыла публичную бета-версию Code Layers — функции, которая добавляет код к дизайнам на холсте для создания более интерактивных прототипов. Ранее, в июне, ее тестировали в закрытой бета-версии. Пользователи смогут попросить агента преобразовать дизайн в код или изменить часть кода для доработки прототипа.

Главный директор по дизайну Figma Лоредана Крисан заявила TechCrunch, что сейчас создается в 17 раз больше строк кода, чем раньше, тогда как количество релизов выросло лишь в 1,3 раза. По ее словам, значительная часть кода пишется для поиска и определения будущего продукта, а не непосредственно для выпуска.

Figma сообщила о поддержке более 20 новых инструментов через MCP, в частности Open Code, Dia, Grok Bot и индийского ИИ-стартапа Sarvam. Кроме того, компания интегрирует приобретенную в прошлом году открытую headless CMS Payload с продуктом Figma Make для создания динамических сайтов и управления контентом. По данным Figma, количество загрузок Payload за последние 12 месяцев выросло в шесть раз.

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