Google usunął izraelską agencję reklamy cyfrowej Discover-Tech ze swoich platform reklamowych po dochodzeniach, w których badacze stwierdzili, że śledziła użytkowników internetu i ułatwiała dostarczanie oprogramowania szpiegującego. Informuje o tym Cyprus Mail, powołując się na badania Citizen Lab i firmy zajmującej się bezpieczeństwem reklam Confiant.

Google oświadczył, że współpracował z badaczami i zablokował Discover-Tech za „systematyczne naruszanie” zasad platformy. Europejskie stowarzyszenie marketingu cyfrowego IAB Europe również zawiesiło Discover-Tech na swojej liście globalnie zatwierdzonych dostawców po audycie, który wykazał naruszenia polityk. Beeswax, spółka zależna Comcast zajmująca się technologiami reklamowymi, poinformowała o usunięciu Discover-Tech ze swojej platformy.

Reklama do śledzenia

Według Citizen Lab reklamy Discover-Tech, które często oferowały zwykłe produkty, takie jak telefony i słuchawki, pojawiały się za pośrednictwem sieci partnerskich na ponad 120 tysiącach stron internetowych i w 75 tysiącach aplikacji. Badacze twierdzą, że załadowanie takich reklam na stronie mogło umożliwiać identyfikowanie i śledzenie użytkowników, a w niektórych przypadkach — próby uzyskania numerów telefonów właścicieli smartfonów.

Współzałożyciel Confiant Jérôme Dangu powiedział, że Discover-Tech rozpowszechniał co najmniej 10 mln reklam dziennie w różnych krajach. Według niego mechanizmy wymiany danych między systemami reklamowymi, znane jako cookie matching, mogły umożliwiać śledzenie ludzi także poza stronami, na których wyświetlano reklamy.

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Związek z oprogramowaniem szpiegującym

Citizen Lab i Confiant oświadczyły, że część reklam wykorzystywano do dostarczania na urządzenia oprogramowania szpiegującego izraelskiej firmy Candiru. Confiant zaznaczył, że reklamy powiązane z Candiru stanowiły jedynie niewielką część całego strumienia reklamowego Discover-Tech.

Citizen Lab podał, że oprogramowanie szpiegujące Candiru dostarczone za pośrednictwem reklam Discover-Tech wykorzystano do skompromitowania 45 urządzeń z systemem Windows katarskiego nadawcy Al Jazeera w latach 2024–2025. Badacze oświadczyli, że potwierdzili to na podstawie dzienników sieciowych udostępnionych im przez firmę medialną.

Według Citizen Lab takie reklamy były również wyświetlane w sieciach ONZ, NATO, Komisji Europejskiej oraz ponad tuzina rządów krajowych. Departament Handlu USA w 2021 roku wpisał Candiru na czarną listę w związku z oskarżeniami o dostarczanie oprogramowania szpiegującego wykorzystywanego do złośliwego namierzania urzędników, dziennikarzy, aktywistów i naukowców.

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