W USA zastępca prokuratora generalnego stanu New Jersey Brian Richard Fitzgerald został aresztowany pod zarzutem popełnienia ciężkich przestępstw związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM) wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Jak informuje Ars Technica, detektywi z hrabstwa Bucks przekazali, że 51-letni urzędnik został aresztowany w swoim domu.

Wersja śledczych

Według organów ścigania Fitzgerald miał rzekomo za pomocą AI przekształcać zdjęcia rzeczywistych osób nieletnich z mediów społecznościowych w zseksualizowane obrazy, a następnie rozpowszechniać je w mediach społecznościowych.

Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak w lipcu National Center for Missing & Exploited Children otrzymało zgłoszenie dotyczące nielegalnego obrazu udostępnionego przez użytkownika Discorda. Według detektywów cyfrowa kryminalistyka, dane abonenta oraz adresy IP powiązane z kontem pozwoliły ustalić domowy adres Fitzgeralda.

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Zarzuty i zabezpieczone dane

Podczas przeszukania, jak twierdzą detektywi, funkcjonariusze zabezpieczyli prompty i skrypty wykorzystywane do tworzenia generowanych przez AI materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Poinformowali również o znalezieniu dzienników czatów Discorda, w których użytkownik działający pod pseudonimem miał rzekomo przyznać się do stworzenia za pomocą AI kilku nielegalnych obrazów i wysłania ich innym użytkownikom.

Według detektywów Fitzgeraldowi postawiono zarzuty posiadania materiałów CSAM, rozpowszechniania obrazów lub nagrań wideo zawierających takie materiały oraz przestępczego użycia środków komunikacji. Zgodnie z jego profilem na LinkedInie od 2016 roku pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego i przygotowywał do procesu sprawy dotyczące oszustw ubezpieczeniowych oraz naruszeń w sektorze ubezpieczeniowym.

Prokurator okręgowy hrabstwa Bucks Joe Khan oświadczył, że New Jersey podziela stanowisko Departamentu Sprawiedliwości USA, zgodnie z którym materiały CSAM wygenerowane przez AI są tak samo szkodliwe jak inne materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

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