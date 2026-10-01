美国新泽西州副总检察长布莱恩·理查德·菲茨杰拉德因涉嫌犯下与人工智能生成的儿童性虐待材料（CSAM）有关的重罪被捕。据Ars Technica报道，巴克斯县侦探表示，这名51岁的官员在家中被捕。

调查人员的说法

执法部门称，菲茨杰拉德涉嫌利用AI将社交媒体上真实未成年人的照片转化为性化图像，随后在社交媒体上传播这些图像。

调查始于7月，当时美国国家失踪与受剥削儿童中心收到一份关于Discord用户分享非法图像的报告。侦探称，数字取证、订阅者数据以及与该账户关联的IP地址使他们得以确定菲茨杰拉德的住址。

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指控与查获的数据

侦探称，在搜查期间，执法人员查获了用于制作AI生成儿童性虐待材料的提示词和脚本。他们还表示，发现了Discord聊天记录，其中一名使用化名的用户涉嫌承认利用AI制作了多张非法图像，并将其发送给其他用户。

侦探称，菲茨杰拉德被控持有CSAM材料、传播含有此类材料的图像或视频，以及犯罪性使用通信设施。根据其LinkedIn资料，他自2016年起担任副总检察长，并为保险欺诈和保险领域违规案件准备庭审。

巴克斯县地方检察官乔·汗表示，新泽西州认同美国司法部的立场，即AI生成的CSAM材料与其他儿童性虐待材料一样有害。

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