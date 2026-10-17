哥斯达黎加附近发现新的八放珊瑚科——ScienceAlert

研究人员在哥斯达黎加海岸附近的一座海底山上描述了一种新的八放珊瑚物种Laurinque elenya，并为其设立了一个新科——Laurinqueidae。研究人员在2019年和2023年的下潜中，于360至529米深处发现了这些珊瑚，ScienceAlert报道。

群体结构不同寻常

这种珊瑚的群体高度超过1米，宽度可达1.2米。它们具有密集分枝的结构，覆盖着异常细长的珊瑚虫——构成珊瑚群体的小型动物。珊瑚虫可以部分缩入枝条中，而骨针——珊瑚的微观骨骼结构——则以多种形态为特点。

此前，尚未在单一八放珊瑚物种中记录到这种特征组合。这个新分类单元被命名为Laurinque elenya；其名称源自托尔金的精灵语昆雅语，意为“星辰的金色树木”。金黄色的珊瑚枝条生长在海床上方，海床几乎完全被粉红色蛇尾覆盖。

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基因分析确定其科属地位

起初，对三个遗传标记的分析没有得出明确结果。一种线粒体基因显示它与Incrustatidae科存在亲缘关系，另一种则指向Eunicellidae科，而核糖体DNA标记未能帮助确定其分类学位置。

在采集新样本后，科学家分析了数百个遗传区域。他们确定，这种珊瑚与Eunicellidae科的亲缘关系最近，但与该类群的差异足以构成独立的Laurinqueidae科。这是该科首个已知代表。

在低氧水域中生存

这些珊瑚花园生长在水温为8至11摄氏度、氧气含量极低的水域。尽管条件如此，珊瑚群体仍形成复杂的三维结构，可能为其他深海动物提供庇护和觅食场所。研究人员还报告称，巴拿马附近和加拉帕戈斯群岛附近可能观察到了这种珊瑚，但尚未得到确认。

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