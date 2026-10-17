Na górze podwodnej u wybrzeży Kostaryki badacze opisali nowy gatunek koralowca ośmiopromiennego Laurinque elenya i wyodrębnili dla niego nową rodzinę — Laurinqueidae. Koralowce odkryto na głębokościach od 360 do 529 metrów podczas zanurzeń w 2019 i 2023 roku, informuje ScienceAlert.

Nietypowa budowa kolonii

Kolonie tego koralowca osiągają ponad metr wysokości i do 1,2 metra szerokości. Mają gęsto rozgałęzioną strukturę pokrytą niezwykle wydłużonymi polipami — małymi zwierzętami, z których składa się kolonia koralowców. Polipy mogą częściowo chować się w gałęziach, a skleryty — mikroskopijne struktury szkieletowe koralowca — wyróżniają się zestawem form.

Takiego połączenia cech wcześniej nie odnotowano u jednego gatunku koralowców ośmiopromiennych. Nowy takson nazwano Laurinque elenya; nazwa pochodzi z elfickiego języka quenya Tolkiena i oznacza „złote drzewo gwiazd”. Złociste gałęzie koralowca rosną nad dnem niemal całkowicie pokrytym różowymi wężowidłami.

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Analiza genetyczna określiła rodzinę

Początkowo analiza trzech markerów genetycznych nie dała jednoznacznego wyniku. Jeden gen mitochondrialny wskazywał na pokrewieństwo z rodziną Incrustatidae, drugi — z Eunicellidae, a marker rybosomalnego DNA nie pomógł określić pozycji taksonomicznej.

Po zebraniu nowych próbek naukowcy przeanalizowali setki regionów genetycznych. Ustalili, że koralowiec jest najbliżej spokrewniony z Eunicellidae, jednak różni się od tej grupy na tyle, aby utworzyć odrębną rodzinę Laurinqueidae. Jest to pierwszy znany przedstawiciel tej rodziny.

Życie w wodach o niskiej zawartości tlenu

Ogrody koralowe rosną w temperaturze od 8 do 11 stopni Celsjusza w wodach o skrajnie niskim poziomie tlenu. Mimo takich warunków kolonie tworzą złożone trójwymiarowe struktury, które mogą służyć jako schronienie i miejsce żerowania dla innych zwierząt głębinowych. Badacze poinformowali również o możliwych, lecz jeszcze niepotwierdzonych obserwacjach tego koralowca w pobliżu Panamy i Wysp Galapagos.

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