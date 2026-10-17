Біля Коста-Рики відкрили нову родину восьмипроменевих коралів — ScienceAlert

На підводній горі біля узбережжя Коста-Рики дослідники описали новий вид восьмипроменевого корала Laurinque elenya і виокремили для нього нову родину — Laurinqueidae. Корали виявили на глибинах від 360 до 529 метрів під час занурень у 2019 та 2023 роках, повідомляє ScienceAlert.

Незвична будова колоній

Колонії цього корала сягають понад метра заввишки та до 1,2 метра завширшки. Вони мають густо розгалужену структуру, вкриту незвично видовженими поліпами — дрібними тваринами, з яких складається коралова колонія. Поліпи можуть частково втягуватися в гілки, а склерити — мікроскопічні скелетні структури корала — вирізняються набором форм.

Таке поєднання ознак раніше не фіксували в одному виді восьмипроменевих коралів. Новий таксон назвали Laurinque elenya; назва походить з ельфійської мови квенья Толкіна й означає «золоте дерево зірок». Золотаві коралові гілки ростуть над дном, майже повністю вкритим рожевими офіурами.

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Генетичний аналіз визначив родину

Спершу аналіз трьох генетичних маркерів не дав однозначного результату. Один мітохондріальний ген вказував на спорідненість із родиною Incrustatidae, інший — із Eunicellidae, а маркер рибосомної ДНК не допоміг визначити таксономічне положення.

Після збирання нових зразків науковці проаналізували сотні генетичних ділянок. Вони встановили, що корал найближче споріднений з Eunicellidae, однак достатньо відрізняється від цієї групи, щоб утворити окрему родину Laurinqueidae. Це перший відомий представник цієї родини.

Життя у водах із низьким вмістом кисню

Коралові сади ростуть за температури від 8 до 11 градусів Цельсія у водах із вкрай низьким рівнем кисню. Попри такі умови, колонії формують складні тривимірні структури, які можуть слугувати укриттям і місцем живлення для інших глибоководних тварин. Дослідники також повідомили про можливі, але ще не підтверджені спостереження цього корала поблизу Панами та Галапагоських островів.

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