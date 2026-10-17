На подводной горе у побережья Коста-Рики исследователи описали новый вид восьмилучевого коралла Laurinque elenya и выделили для него новое семейство — Laurinqueidae. Кораллы обнаружили на глубинах от 360 до 529 метров во время погружений в 2019 и 2023 годах, сообщает ScienceAlert.

Необычное строение колоний

Колонии этого коралла достигают более метра в высоту и до 1,2 метра в ширину. Они имеют густо разветвленную структуру, покрытую необычно удлиненными полипами — мелкими животными, из которых состоит коралловая колония. Полипы могут частично втягиваться в ветви, а склериты — микроскопические скелетные структуры коралла — отличаются набором форм.

Такое сочетание признаков ранее не фиксировали у одного вида восьмилучевых кораллов. Новый таксон назвали Laurinque elenya; название происходит из эльфийского языка квенья Толкина и означает «золотое дерево звезд». Золотистые коралловые ветви растут над дном, почти полностью покрытым розовыми офиурами.

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Генетический анализ определил семейство

Сначала анализ трех генетических маркеров не дал однозначного результата. Один митохондриальный ген указывал на родство с семейством Incrustatidae, другой — с Eunicellidae, а маркер рибосомной ДНК не помог определить таксономическое положение.

После сбора новых образцов ученые проанализировали сотни генетических участков. Они установили, что коралл наиболее близок к Eunicellidae, однако достаточно отличается от этой группы, чтобы образовать отдельное семейство Laurinqueidae. Это первый известный представитель этого семейства.

Жизнь в водах с низким содержанием кислорода

Коралловые сады растут при температуре от 8 до 11 градусов Цельсия в водах с крайне низким уровнем кислорода. Несмотря на такие условия, колонии формируют сложные трехмерные структуры, которые могут служить укрытием и местом питания для других глубоководных животных. Исследователи также сообщили о возможных, но еще не подтвержденных наблюдениях этого коралла возле Панамы и Галапагосских островов.

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